Слуцкий роддом закроют на мойку в начале июля





Слуцкий роддом закроют на плановую дезинфекцию уже 4 июля. Наведение порядка в родильном отделении Слуцкой ЦРБ будет длиться как минимум месяц – кроме мойки, в роддоме проведут и некоторые ремонтные работы.

Как сообщили SlutskGorod в родильном отделении Слуцкой ЦРБ, в этот период роды у будущих матерей будут принимать солигорские специалисты.

Отметим, плановая мойка и дезинфекция - обязательное мероприятие для роддомов. Его проводят минимум раз в полгода, чтобы поддерживать чистоту и надлежащие стерильные условия для новорожденных и их матерей.



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