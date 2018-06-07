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Слуцкий роддом закроют на мойку в начале июля
08.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Слуцкий роддом закроют на плановую дезинфекцию уже 4 июля. Наведение порядка в родильном отделении Слуцкой ЦРБ будет длиться как минимум месяц – кроме мойки, в роддоме проведут и некоторые ремонтные работы.
Как сообщили SlutskGorod в родильном отделении Слуцкой ЦРБ, в этот период роды у будущих матерей будут принимать солигорские специалисты.
Отметим, плановая мойка и дезинфекция - обязательное мероприятие для роддомов. Его проводят минимум раз в полгода, чтобы поддерживать чистоту и надлежащие стерильные условия для новорожденных и их матерей.
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Слуцкий роддом закроют на плановую дезинфекцию уже 4 июля. Наведение порядка в родильном отделении Слуцкой ЦРБ будет длиться как минимум месяц.
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