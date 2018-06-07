Девушка вербовала белорусок для занятия проституцией в Турции

Правоохранители задержали белоруску, которая занималась вербовкой девушек из Беларуси в Турцию для занятия проституцией.

Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, девушка 1994 года рождения занималась подобным «бизнесом» с начала 2017 до мая 2018 года.

За это время она содействовала перевозке в Турцию не менее трех белорусок для сексуальной эксплуатации. Своих клиенток она находила с помощью интернета.

«Сутенерша» была задержана в минском аэропорту при попытке улететь из страны с очередной девушкой.