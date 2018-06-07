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Девушка вербовала белорусок для занятия проституцией в Турции
Правоохранители задержали белоруску, которая занималась вербовкой девушек из Беларуси в Турцию для занятия проституцией.
Об этом
По данным следствия, девушка 1994 года рождения занималась подобным «бизнесом» с начала 2017 до мая 2018 года.
За это время она содействовала перевозке в Турцию не менее трех белорусок для сексуальной эксплуатации. Своих клиенток она находила с помощью интернета.
«Сутенерша» была задержана в минском аэропорту при попытке улететь из страны с очередной девушкой.
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Правоохранители задержали белоруску, которая занималась вербовкой девушек из Беларуси в Турцию для занятия проституцией.
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