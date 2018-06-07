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ГАИ: проходят выпускные – внимательнее на дорогах

08.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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В Беларуси в эти выходные пройдут выпускные вечера. В связи с этим, сотрудники ГАИ призывают водителей проявить повышенное внимание на дорогах.

Особенно возле мест, где молодежь традиционно отмечает окончание школы и встречает «рассвет» в ночное время.

Проведение выпускных вечеров зачастую сопровождаются прогулками вблизи дорог. Вчерашние школьники хотят написать мелом на проезжей части «Выпусник – 2018». Что недопустимо! Не редки случаи, когда молодые люди, не имея права управления транспортным средством, еще и употребив шампанское, осмеливаются сесть за руль. И красивый светлый праздник заканчивается печально…

Госавтоинспекция призывает родителей вспомнить об ответственности за безопасность детей и подростков, рекомендует контролировать в эти выходные их досуг, исключить возможность доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов.

В эти выходные сотрудники милиции уделят особое внимание обеспечению безопасности дорожного движения в местах проведения торжеств, а также последующего отдыха выпускников.

Контроль Госавтоинспекции будет направлен и на места массового отдыха граждан, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения. Сотрудники милиции, в том числе и ГАИ, займутся отработкой "зеленых зон", мест отдыха у водоемов, кемпингов. Повышенное внимание будет направлено на автотранспорт и водителей. Особенно на соблюдение гражданами скоростных режимов, правил обгона и перевозки пассажиров, а также физическое состояние автолюбителей, соблюдение ими правил остановки и стоянки.


 
 
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В Беларуси в эти выходные пройдут выпускные вечера. В связи с этим, сотрудники ГАИ призывают водителей проявить повышенное внимание на дорогах. ...
 
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