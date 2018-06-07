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Лукашенко выступил против шоковой приватизации
08.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Приватизация не должна быть шоковой и должна приносить пользу стране. Об этом сегодня говорил Александр Лукашенко – на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития, передает телеканал «МИР 24».
Европейский банк реконструкции и развития за четверть века профинансировал в Беларуси почти сто проектов на два миллиарда долларов. Это поддержка малого и среднего бизнеса, модернизация дорог, строительство станций по очистке воды и тепловая модернизация зданий.
Сейчас банк намерен вложиться в реконструкцию 22 мостов. Они были построены еще в советское время и требуют обновления.
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Об этом президент Беларуси заявил на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития.
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