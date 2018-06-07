Лукашенко выступил против шоковой приватизации

Приватизация не должна быть шоковой и должна приносить пользу стране. Об этом сегодня говорил Александр Лукашенко – на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития, передает телеканал «МИР 24».

«Мы абсолютно не против процессов приватизации, это вполне естественная норма. Но мы исходим из того, как, наверное, и все здравые люди, что, если государство не может управлять какими-то активами, если государству не до этих активов, надо отдать их эффективному собственнику. Мы из этого исходим, и это главное. Мы против обвальной и шоковой приватизации. Это суть нашего подхода», – сказал Лукашенко.

Европейский банк реконструкции и развития за четверть века профинансировал в Беларуси почти сто проектов на два миллиарда долларов. Это поддержка малого и среднего бизнеса, модернизация дорог, строительство станций по очистке воды и тепловая модернизация зданий.

Сейчас банк намерен вложиться в реконструкцию 22 мостов. Они были построены еще в советское время и требуют обновления.