У Августовского канала скоро появится свой сайт

Сейчас его наполняют всей необходимой для туристов информацией – от планируемых праздников до графика работы местного пункта пропуска.



Уже известно, сайт будет многоязычным. В разработке также – электронный путеводитель по наиболее интересным маршрутам в районе канала. Мобильное приложение поможет совершить пешую или велосипедную экскурсию, познакомит с историей места, расскажет о его достопримечательностях.