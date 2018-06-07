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У Августовского канала скоро появится свой сайт
Сейчас его наполняют всей необходимой для туристов информацией – от планируемых праздников до графика работы местного пункта пропуска.
Уже известно, сайт будет многоязычным. В разработке также – электронный путеводитель по наиболее интересным маршрутам в районе канала. Мобильное приложение поможет совершить пешую или велосипедную экскурсию, познакомит с историей места, расскажет о его достопримечательностях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас его наполняют всей необходимой для туристов информацией – от планируемых праздников до графика работы местного пункта пропуска.
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