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​Субсидии на оплату ЖКУ получат ухаживающие за детьми до трёх лет и детьми-инвалидами

08.06.2018 13:04 — Разное | ОНТ  
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Система безналичных жилищных субсидий, направленных на оплату ЖКУ, расширена в Беларуси. Соответствующий указ № 225 7 июня подписал  Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Право на получение безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трёх лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающим соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите. Материальная помощь будет оказана и тем, кто получает пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим восьмидесятилетнего возраста.

Как и ранее, субсидия предоставляется при условии, что ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги при нормативном их потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% в сельской местности.

 
 
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Система безналичных жилищных субсидий, направленных на оплату ЖКУ, расширена в Беларуси. Соответствующий указ № 225 7 июня подписал  Президент Беларуси Александр...
 
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