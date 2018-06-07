​Субсидии на оплату ЖКУ получат ухаживающие за детьми до трёх лет и детьми-инвалидами

Система безналичных жилищных субсидий, направленных на оплату ЖКУ, расширена в Беларуси. Соответствующий указ № 225 7 июня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Право на получение безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трёх лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающим соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите. Материальная помощь будет оказана и тем, кто получает пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим восьмидесятилетнего возраста.

Как и ранее, субсидия предоставляется при условии, что ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги при нормативном их потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% в сельской местности.