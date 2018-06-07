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Редкий случай: американец едва не умер после укуса отрубленной головы змеи

08.06.2018 12:59 — Разное | Tut.by  
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Гремучая змея укусила американца после того, как он отрубил ей голову. В организм мужчины попало так много яда, что ему дали огромную дозы противоядия. Об этом рассказывает местный телеканал kiiitv.


Изображение: Tigerhawkvok / wikipedia.org

Инцидент произошел 27 мая в городе Корпус-Кристи в американском штате Техас. Дженнифер Сатклифф и ее муж работали на участке, когда увидели гремучую змею длиной около 1,2 метра. Мужчина быстро взял лопату и отрубил змее голову, а потом нагнулся, чтобы ее убрать. В этот момент голова змеи его укусила.

«Она выпустила в него весь свой яд», — рассказала Сатклифф. Мужчина сразу же потерял зрение, у него начались судороги и внутреннее кровотечение. Его постарались доставить в больницу как можно быстрее: жена везла его навстречу скорой и передала на полпути.

Обычно после укусов змей люди получают 2−4 дозы противоядия. Техасцу пришлось дать 26 доз. Женщину предупредили, что даже после такой дозы ее муж может не выжить. Но все обошлось: сейчас мужчина в стабильном состоянии, хотя его почки функционируют не в полной мере.

Змеи, как и многие другие рептилии, сохраняют свои рефлексы даже спустя несколько часов после смерти, объясняет National Geographic. У ядовитых змей кусательный рефлекс крайне силен, так как от скорости укуса зависит их выживание. И этот рефлекс может сработать даже у отрубленной головы.

— Причина этого жуткого поведения — в нервной системе, которая запрограммирована на то, чтобы совершить определенные движения, — рассказал Брюс Джейн, профессор биологии в Университете Цинциннати. — Для этого ей не требуется, чтобы мозг отправил сигнал. Отрубленная голова ядовитой змеи, очевидно, настроилась на то, чтобы укусить в ответ на стимул — например, когда кто-то попытается ее поднять.

Специалист подчеркнул, что с мертвыми ядовитыми змеями нужно обращаться с той же осторожностью, что и с живыми. Большая часть укусов происходит, когда люди пытаются побеспокоить рептилий. Если змея оказалась на вашем участке и мешает, лучше обратиться за помощью к специалистам.

 
 
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Змеи, как и многие другие рептилии, сохраняют свои рефлексы даже спустя несколько часов после смерти.
 
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