Бесплатные экскурсии по книге «Радзіва прудок» в Минске

16 и 17 июня в Минске пройдут бесплатные экскурсии «Город Горвата», которые дадут всем желающим возможность увидеть столицу глазами автора белорусского бестселлера «Радзіва Прудок». Их запуск посвящен недавней премьере одноименного спектакля Романа Подоляко по книге Андруся Горвата в Купаловском театре. Организаторы прогулок — компания velcom и проект «15:15».

Литературная экскурсия будет включать в себя места, упоминаемые Горватом в своей книге: участники узнают, как произошло знакомство Горвата и Подоляко, почему стоит посетить Верхний город, где продают лучшие книги и за что автор «Радзіва» так любит универсам «Центральный». Одной из знаковых точек маршрута станет Купаловский театр: именно здесь началась история Горвата, которая впоследствии продолжила свою жизнь в книге и в спектакле — создатель постановки «Радзіва «Прудок» актер Роман Подоляко часто вспоминает, как видел Горвата за работой в малиновых брюках.

Значительную роль как в создании постановки, так и в реализации экскурсии играет компания velcom. В 2016 году книга Андруся Горвата стала частью проекта MOVABOX, а в 2017 году Роман Подоляко принял участие в фестивале мобильного кино velcom Smartfilm с фильмом «Ягор», снятым по отрывку из произведения. Теперь velcom — генеральный партнер спектакля «Радзіва Прудок» и литературной экскурсии «Город «Горвата».

«velcom уже много лет занимается поддержкой проектов в сфере белорусского языка и культуры. Успех книги «Радзіва Прудок» – это вдохновляющий пример продвижения современной белорусской литературы. Мы также с радостью продолжили сотрудничество с Национальным академическим театром имени Янки Купалы, который превратил книгу Андруся Горвата в яркий и самобытный спектакль. Надеемся, что экскурсия «Горад Горвата» придаст дополнительное измерение этой истории», — комментирует начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

Экскурсию проведут сертифицированные гиды проекта «15:15», который занимается разработкой авторских экскурсий на русском языке в городах по всему миру. Начнется прогулка там же, где и стандартная экскурсия «Минск в 15:15», — у входа на Центральный железнодорожный вокзал. Маршрут будет проходить по улицам города, по которым любил прогуливаться теперь самый известный дворник Минска: проспект Независимости, улицы Карла Маркса и Энгельса.

«У каждого из нас есть место, которым он дорожит, где живет, с которым связано много воспоминаний. Для Андруся такое место — это Прудок, хотя значительная часть его жизни связана с Минском, с Купаловским театром. Эта экскурсия дает возможность почувствовать город любимым и живым, увидеть его разным, таким, каким его видит Андрусь Горват. К тому же, очень интересно, что проект развивается именно в эту сторону, становится интерактивным. Возможно, кого-нибудь эта экскурсия приведет в театр, на спектакль «Радзіва «Прудок», — рассуждает режиссер спектакля Роман Подоляко.