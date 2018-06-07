Сербский парикмахер выстриг портрет Криштиану Роналдо на затылке у фаната

Поклоннику португальского футболиста пришлось запастись терпением – на создание своих шедевров Марио Хвала тратит от трёх до шести часов.



К слову, их в его коллекции немало – причёсками с изображениями известных личностей парикмахер занимается уже девять лет. В ближайших планах – создать на головах сербских болельщиков портреты и других звёздных игроков.