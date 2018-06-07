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Сербский парикмахер выстриг портрет Криштиану Роналдо на затылке у фаната
Поклоннику португальского футболиста пришлось запастись терпением – на создание своих шедевров Марио Хвала тратит от трёх до шести часов.
К слову, их в его коллекции немало – причёсками с изображениями известных личностей парикмахер занимается уже девять лет. В ближайших планах – создать на головах сербских болельщиков портреты и других звёздных игроков.
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На создание своих шедевров Марио Хвала тратит от трёх до шести часов.
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