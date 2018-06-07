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ЧП в Риме: полторы тысячи человек эвакуировали из метро
Там произошло задымление, из-за чего было решено отключить электричество.
Это изрядно перепугало посетителей – они решили, что случился взрыв. В администрации поспешили успокоить: дело в технической аварии. На месте работают экстренные службы.
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Там произошло задымление, из-за чего было решено отключить электричество.
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