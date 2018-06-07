ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд вынес приговор водителю грузовика, по вине которого под Солигорском погибли отец и сын

08.06.2018 13:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд приговорил водителя грузовика, который под Солигорском протаранил Skoda, к шести годам лишения свободы в колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного суда.


8 июня суд Солигорского района признал виновным водителя грузовика в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. На основании ч. 3 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Также суд постановил взыскать с гражданского ответчика — ООО «Невея-трейд» — материальную компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в сумме 30 000 рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.


Напомним, смертельная авария произошла вечером 1 февраля на регулируемом перекрестке под Солигорском: 25-летний водитель грузовика MAN протаранил Skoda.

Следователи установили, что водитель грузовика двигался по трассе Р55 Бобруйск — Глуск — Любань в направлении Минска в пределах населенного пункта (деревни Радково) со скоростью около 83 км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. Приближаясь к пересечению с автодорогой Н9638 Радково — Солигорск и имея возможность заблаговременно наблюдать включенный для него красный сигнал светофора, проигнорировал указанные требования правил и не остановился. Водитель продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, ехавшим на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 20-летний водитель легкового автомобиля и его 49-летний отец (жители Солигорска) погибли на месте.

Солигорский РОСК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На основании ч. 3 ст. 317 УК мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения
 
Новости дня
Новости разные
 
​Субсидии на оплату ЖКУ получат ухаживающие за детьми до трёх лет и детьми-инвалидами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика