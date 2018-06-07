Суд вынес приговор водителю грузовика, по вине которого под Солигорском погибли отец и сын

Суд приговорил водителя грузовика, который под Солигорском протаранил Skoda, к шести годам лишения свободы в колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного суда.





8 июня суд Солигорского района признал виновным водителя грузовика в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. На основании ч. 3 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Также суд постановил взыскать с гражданского ответчика — ООО «Невея-трейд» — материальную компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в сумме 30 000 рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.





Напомним, смертельная авария произошла вечером 1 февраля на регулируемом перекрестке под Солигорском: 25-летний водитель грузовика MAN протаранил Skoda.

Следователи установили , что водитель грузовика двигался по трассе Р55 Бобруйск — Глуск — Любань в направлении Минска в пределах населенного пункта (деревни Радково) со скоростью около 83 км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. Приближаясь к пересечению с автодорогой Н9638 Радково — Солигорск и имея возможность заблаговременно наблюдать включенный для него красный сигнал светофора, проигнорировал указанные требования правил и не остановился. Водитель продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, ехавшим на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 20-летний водитель легкового автомобиля и его 49-летний отец (жители Солигорска) погибли на месте.

Солигорский РОСК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь).