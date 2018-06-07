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Суд вынес приговор водителю грузовика, по вине которого под Солигорском погибли отец и сын
Суд приговорил водителя грузовика, который под Солигорском протаранил Skoda, к шести годам лишения свободы в колонии-поселения. Об этом
8 июня суд Солигорского района признал виновным водителя грузовика в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. На основании ч. 3 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Также суд постановил взыскать с гражданского ответчика — ООО «Невея-трейд» — материальную компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в сумме 30 000 рублей каждому.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним, смертельная авария
Следователи
В результате ДТП 20-летний водитель легкового автомобиля и его 49-летний отец (жители Солигорска) погибли на месте.
Солигорский РОСК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
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На основании ч. 3 ст. 317 УК мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения
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