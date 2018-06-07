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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании ШОС

08.06.2018 13:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт № 1 вылетел из Национального аэропорта «Минск».

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании ШОС

На саммите, который пройдет в городе Циндао, Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития Шанхайской организации сотрудничества и новые направления взаимодействия между странами. Запланирован и ряд двусторонних встреч Александра Лукашенко.

Известно, что состоятся переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Основное внимание будет уделено укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и новых проектов, а также углублению межрегионального взаимодействия.

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании ШОС

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24...
 
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