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В Гомеле из-за забытых рюкзака и сумки эвакуировали 60 человек

08.06.2018 12:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С гомельского автовокзала была проведена эвакуация 60 человек из-за забытых рюкзака и сумки.  

По сведениям УВД Гомельского облисполкома, 8 июня около восьми утра в милицию сообщили о бесхозном рюкзаке. К месту инцидента выбыли правоохранители.  

В Гомеле из-за забытых рюкзака и сумки эвакуировали 60 человек
Фото: УВД Гомельского облисполкома  

Прибывшие сотрудники обнаружили указанную вещь и начали эвакуацию людей. Во время осмотра территории также была обнаружена бесхозная дамская сумка. Она находилась возле автобуса сообщением «Гомель – Ветка».  

Милиционер зашёл в транспортное средство и спросил пассажиров о сумке, но никто не ответил. После этого автобус уехал. К этому моменту были эвакуированы 60 человек, включая работников вокзала.  

В Гомеле из-за забытых рюкзака и сумки эвакуировали 60 человек
Фото: УВД Гомельского облисполкома  

Через некоторое время на автовокзал приехал владелец рюкзака. 43-летний житель Добрушского района рассказал, что они с женой вернулись после отдыха в Турции и, сев на маршрутное такси, направились домой. На конечной остановке семейная пара вспомнила о забытом рюкзаке, в котором были детские вещи и турецкие сладости.  

В Гомеле из-за забытых рюкзака и сумки эвакуировали 60 человек
Фото: УВД Гомельского облисполкома  

Вскоре нашлась и хозяйка сумочки. Во время посадки в автобус сообщением «Гомель – Рудня Спойницкая» 70-летняя гомельчанка взяла тележку, а про сумку забыла. Пока правоохранитель искал владелицу вещи, пенсионерка разговаривала по телефону и не услышала вопрос. Позже, когда водитель попросил предъявить билет, гражданка обнаружила пропажу и вернулась на автостанцию.  

Весной 2018 года из больницы в Бресте эвакуировали 40 человек.  

Причиной стала бесхозная сумка – подробности здесь.  

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. С гомельского автовокзала была проведена эвакуация 60 человек из-за забытых рюкзака и сумки.   По сведениям УВД Гомельского облисполкома, 8 июня...
 
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