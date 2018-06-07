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«Это действительно интересно». Могилёвские школьники окунулись в солдатские будни, сыграв в «Зарницу»
Новости Беларуси. Белорусские школьники постигают азы армии изнутри. В стране проходят региональные этапы спортивно-патриотической игры «Зарница», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Могилевские школьники уже ощутили на себе солдатские будни. На плацу воинской части они маршировали и пели военные песни. Строевая подготовка пока хромает, но жюри делает скидку на возраст участников. А вот на полосе препятствий было по-настоящему жарко. Юные армейцы должны были преодолеть рвы, лестницы и лабиринты.
Юлия Барыкина, участник спортивно-патриотической игры «Зарница»:
Александр Березко, участник спортивно-патриотической игры «Зарница»:
Игра «Зарница» вот уже полвека не теряет популярности. Каждый год она собирает тысячи школьников со всей страны. На этот раз лучшую команду определят 22 июня. Финал пройдет в Брестской крепости.
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«Это действительно интересно». Могилёвские школьники окунулись в солдатские будни, сыграв в «Зарницу»
Новости Беларуси. Белорусские школьники постигают азы армии изнутри. В стране проходят региональные этапы спортивно-патриотической игры «Зарница», сообщили в...
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