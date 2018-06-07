Защитники Куропат снова вышли на протест

«Радыё Свабода» . У стен развлекательного комплекса в Куропатах снова собираются противники открытия ресторана «Поедем поедим». Это уже пятый день «куропатской вахты» - протестующие не смогли предотвратить открытие ресторана, но мешают ему работать, сообщает









Ранее протестующие заявляли, что считают деятельность увеселительного заведения в 50 метрах от места массовых расстрелов аморальной, называли ее «кабаком на костях», а также заявляли о незаконности постройке, возведенной в охранной зоне мемориала.





Милиция, ГАИ и «люди в штатском» следят за протестующими, но не вмешивающиеся в конфликты работников ресторана с активистами, не задерживали никого перед камерами журналистов.





Днем ранее Павла Северинца и Ольгу Миколайчик задержали по дороге из Куропат, да освободили через два часа, сегодня накануне протеста задержан активист Денис Урбанович.