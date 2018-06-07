В Бресте с девятого этажа выбросилась 16-летняя школьница

Несчастный случай произошел вечером 7 июня. Около 21.30 возле многоэтажки по улице Пионерской прохожие увидели труп девушки 2001 года рождения. Погибшая проживала в другом микрорайоне города и росла в благополучной семье. Девушка оканчивала школу и 9 июня должно была сдавать последний экзамен. Предсмертной записки она не оставила.



