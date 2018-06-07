КГБ арестовал элитный коттедж и квартиру министра Потупчика

Наша Ніва . Похоже, что один из фигурантов этих уголовных дел — бывший министр энергетики Владимир Потупчик. Он был отправлен в отставку в начале мая 2018 года с формулировкой «за содействие незаконному семейному бизнесу», пишет





Потупчик сразу же оказался в центре внимания Комитета государственной безопасности. Как стало известно «НН», в день отставки Потупчика сразу же был арестован его коттедж, построенный неподалеку от «Минск-Арены» на «улице банкиров».





Здесь живут бывшие председатели и заместители председателей Нацбанка, а также беглый кыргызский президент Курманбек Бакиев.





Кроме того, была опечатана квартира Потупчика в доме на улице Белорусской, на берегу Свислочи.





Он странным образом приватизировал ее в середине 2000-х, получив на это разрешение первоначального собственника — Главного хозяйственного управления Управления делами президента.





«Наша Нива» пыталась в течение несколько дней связаться с пресс-службой КГБ, чтобы получить официальный комментарий.









Владимир Потупчик род. 1958 в Светлогорске. Окончил Беларуский политехнический институт (1980) и Российскую академию государственной службы при президенте России (2002).





В 1980—1984 работал на Мозырской ТЭЦ, Светлогорской ТЭЦ и на «Гомельэнерго», в 1984—1990 — в Светлогорском горкоме КПБ. В 1990-1998 — заместитель председателя Светлогорского совета народных депутатов, заместитель мэра Светлогорска. В 1998—2001 — председатель комитета Гомельского облисполкома, в 2001 — мэр Мозыря, в 2001—2004 — зампредседателя Гомельского облисполкома. В 2004—2006 — помощник президента (инспектор по Минску). В 2006—2009 — министр труда и социальной защиты, в 2009—2010 — вице-премьер. В 2011—2012 — вице-спикер Совета Республики. В 2013—2018 — министр энергетики.