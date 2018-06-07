В Минске начали волну солидарности с антифашистом Ильей Воловиком

По мнению активистки и правозащитницы Анны Шапутько, осуждение Воловика на 10 лет по двум статьям - «хулиганство» и «управление незарегистрированной организацией», - несправедливо и незаконно.





- Мы начали волну солидарности с Ильей Воловиком и его матерью. Собираем материальную помощь и уже часть передали. Будем распространять волну солидарности не только по Беларуси, но и за пределами страны. Мы будем делать и экспертизу уголовного дела, писать в зарубежные правозащитные органы, добиваться того, чтобы парней признали политическими заключенными. То есть, подключать Совет Европы, чтобы действительно дело прозвучало на международном уровне. Мы считаем, что арестованные парни должны быть на свободе, - считает Шапутько.





Илья Воловик отбывает наказание в Могилевской колонии №15. Родные пытаются обжаловать приговор, однако месяц назад Верховный суд рассмотрел дело и оставил приговор без изменений.