Полицейские заковали в наручники невиновного 10-летнего мальчика

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Полицейские из Чикаго задержали и надели наручники на невиновного ребёнка из-за похожей ориентировки. Мальчик расплакался и так напугался, что даже намочил штаны.

Как сообщают родители Майкла Томаса, он был оставлен на попечение бабушки и катался на велосипеде неподалёку от дома. Неожиданно появились полицейские и довольно жёстко заковали мальчугана в наручники. Потом выяснится, кто-то из жителей пожаловался в полицию, что якобы видел пистолет у темнокожего ребёнка в этом районе. Под ориентировку попали как минимум пятеро детей похожего описания, в том числе и Майкл.

Издание TheGuardianприводит слова свидетелей: «было четко видно, что мальчик не держит при себе ничего, кроме велосипеда. Но он был закован по всем правилам задержания взрослого преступника». Наручники же сняли лишь через пятнадцать минут. На кадрах видео можно наблюдать напуганного школьника, тихонько присевшего на капот полицейского автомобиля, который явно не сопротивляется и не нуждается в принудительном сдерживании.

Представители полиции считают, что все процедуры были проведены в рамках закона и заверили шокированных родителей об уведомлении последних, если возникнут новые обстоятельства.