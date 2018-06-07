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Жестокое убийство в присутствии малолетнего сына в Минском районе

08.06.2018 13:10 — Разное | UDF  
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Фото: sk.gov.by
Нападение отца с ножом на мать и убийство тети оказали на 11-летнего ребенка сильное психическое воздействие.

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Минского района, обвиняемого в жестоком убийстве женщины, совершенном в присутствии ребенка.

"Днем 2 декабря 2017 года следственно-оперативная группа выбыла в частный дом, расположенный в а.г. Колодищи Минского района. Медицинскими работниками была констатирована смерть 57-летней женщины, которая гостила у своей сестры, хозяйки коттеджа. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть женщины наступила от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки", - сообщили UDF.BY в пресс-службе СК РБ.

На основании анализа результатов следственных действий, показаний свидетелей и заключений экспертиз следствием восстановлена полная картина произошедшего.

В частности, следствием установлено, что обвиняемый проживал в указанном коттедже вместе со своей бывшей супругой и детьми. Впоследствии они приняли решение о раздельном проживании – мужчина согласился переехать в купленную для него квартиру в Минске. Накануне произошедшего бывшая жена собрала и выставила его вещи, а также сменила замки входной двери. Когда мужчина это обнаружил, то разозлился.

Жестокое убийство в присутствии малолетнего сына в Минском районе

"Обвиняемый разбил ногой стекло в нижней части двери, проник в дом, взял кухонный нож и поднялся на второй этаж, где на террасе спрятались сестры с ребенком. В присутствии сына он стал запугивать и угрожать ножом бывшей супруге. Когда потерпевшая защищала сестру, пытаясь пресечь противоправные действия, он на глазах мальчика нанес женщине ножевое ранение", - говорится в сообщении СК.

Нападение отца с ножом на мать и убийство тети оказали на 11-летнего ребенка сильное психическое воздействие, в связи с чем ему по сей день оказывается медицинская помощь.

Несмотря на то, что мужчина не признал свою вину и давал противоречивые показания, следствием добыты доказательства его противоправных действий, в том числе и в отношении ребенка.

Жестокое убийство в присутствии малолетнего сына в Минском районе

Действия 47-летнего мужчины квалифицированы следствием по ст.186 (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасаться её осуществления), п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, лица в связи с выполнением общественного долга), п. 1 ч. 2 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего психическое расстройство (заболевание), в отношении лица, заведомо малолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападение отца с ножом на мать и убийство тети оказали на 11-летнего ребенка сильное психическое воздействие.
 
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