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Пенсионный возраст снова повысят?

08.06.2018 13:00 — Разное | UDF  
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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Повышение пенсионного возраста для женщин может продолжиться после 2022 года.

По информации БелаПАН, об этом было заявлено на этой неделе в Совете Республики, где рассматривался вопрос дефицита Фонда социальной защиты населения, который растет с 2013 года.

Также с целью снижения расходов ФСЗН рассматривается возможность изменения подходов к оплате больничных. В частности предлагается не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарные дня, а оплачивать их только с четвертого дня временной нетрудоспособности.

Напомним, первое повышение пенсионного возраста в Беларуси было объявлено в 2016 году. Тогда в Беларуси было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017 года ежегодно на шесть месяцев. В результате, за 2017 — 2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин — с 60 до 63 лет.

Новое предложение, с которым власти вышли на этой неделе в ходе заседания группы экспертов в Совете Республики, предполагает реализацию следующего этапа повышения пенсионного возраста для женщин. По оценкам государства, увеличение пенсионного возраста для женщин с 58 до 63 лет, которое можно осуществить в 2023 — 2032 годы, позволит не допустить увеличения дефицита ФСЗН и при этом сохранить пенсии на нынешнем уровне (не менее 40% от среднемесячной зарплаты).

Белорусские экономисты считают такой сценарий развития событий весьма вероятным.

 
 
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Повышение пенсионного возраста для женщин может продолжиться после 2022 года.
 
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