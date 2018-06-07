Пенсионный возраст снова повысят?

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По информации, об этом было заявлено на этой неделе в Совете Республики, где рассматривался вопрос дефицита Фонда социальной защиты населения, который растет с 2013 года.Также с целью снижения расходов ФСЗН рассматривается возможность изменения подходов к оплате больничных. В частности предлагается не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарные дня, а оплачивать их только с четвертого дня временной нетрудоспособности.Напомним, первое повышение пенсионного возраста в Беларуси было объявлено в 2016 году. Тогда в Беларуси было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017 года ежегодно на шесть месяцев. В результате, за 2017 — 2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин — с 60 до 63 лет.Новое предложение, с которым власти вышли на этой неделе в ходе заседания группы экспертов в Совете Республики, предполагает реализацию следующего этапа повышения пенсионного возраста для женщин. По оценкам государства, увеличение пенсионного возраста для женщин с 58 до 63 лет, которое можно осуществить в 2023 — 2032 годы, позволит не допустить увеличения дефицита ФСЗН и при этом сохранить пенсии на нынешнем уровне (не менее 40% от среднемесячной зарплаты).Белорусские экономисты считают такой сценарий развития событий весьма вероятным.