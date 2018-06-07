Wargaming намерена вернуть в WoT футбольный режим

Впервые футбольный режим появился в игре в июне 2014 года в день открытия Чемпионата мира по футболу. Игра проходила в формате три на три на переделанной карте «Химмельсдорф». Для игры в данном режиме игрокам выдавался специальный танк Т62А sport.

В этом году, по словам разработчиков WoT, игровое событие будет проходить немного по-другому: с комментаторами, турнирами и отличными призами. Кроме того, не так давно в игре появился Джанлуиджи Буффон, легендарный голкипер, завоевавший почти все значимые титулы европейского и мирового футбола, а также престижный Кубок мира ФИФА. Многие считают его величайшим голкипером XXI века. Вводя в World of Tanks итальянскую ветку техники, разработчики ввели в игру итальянского футбольного гения. В рамках партнёрства с WoT Джанлуиджи Буффон станет официальным лицом итальянской ветки, а также его можно будет назначить командиром танка и получать от него голосовые уведомления во время боя.

К слову, на днях в гостях у Wargaming побывала главная команда Беларуси по футболу. Спортсменов позвали в гости для очного знакомства и интригующего сотрудничества. «Думаю, многие наши фанаты понимают, что значит приезд главной команды страны по футболу в наш офис. Но мы об этом говорить пока не будем, - говорит Иван ЖИВИЦА, специалист по связям с общественностью компании Wargaming. - Ребята приехали к нам на экскурсию, чтобы посмотреть, как организован процесс разработки игры, познакомиться с нашими сотрудниками».

На данный момент создатели World of Tanks держат подробности нового футбольного режима и сотрудничества со сборной Беларуси по футболу в секрете, но обещают, что в скором времени расскажут о них своим фанатам.