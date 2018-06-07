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Wargaming намерена вернуть в WoT футбольный режим

08.06.2018 13:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Wargaming намерена вернуть в WoT футбольный режим
Фото из открытых источников

Впервые футбольный режим появился в игре в июне 2014 года в день открытия Чемпионата мира по футболу. Игра проходила в формате три на три на переделанной карте «Химмельсдорф». Для игры в данном режиме игрокам выдавался специальный танк Т62А sport.

Wargaming намерена вернуть в WoT футбольный режим Танкуем по-новому. Разработчики WoT рассказали об изменениях в игре
Победителем в бою оказывалась команда, которая первая забивала три мяча противнику или по окончанию игрового времени имела больше забитых мячей на своем счету. Вести мяч по полю можно было как корпусом танка, так и при помощи орудия, выстреливая в цель под разными углами. Данный режим стал крайне популярен среди игроков World of Tanks.

В этом году, по словам разработчиков WoT, игровое событие будет проходить немного по-другому: с комментаторами, турнирами и отличными призами. Кроме того, не так давно в игре появился Джанлуиджи Буффон, легендарный голкипер, завоевавший почти все значимые титулы европейского и мирового футбола, а также престижный Кубок мира ФИФА. Многие считают его величайшим голкипером XXI века. Вводя в World of Tanks итальянскую ветку техники, разработчики ввели в игру итальянского футбольного гения. В рамках партнёрства с WoT Джанлуиджи Буффон станет официальным лицом итальянской ветки, а также его можно будет назначить командиром танка и получать от него голосовые уведомления во время боя.

Wargaming намерена вернуть в WoT футбольный режим Танк в квартире. Как дополненная реальность проникает в нашу жизнь?

К слову, на днях в гостях у Wargaming побывала главная команда Беларуси по футболу. Спортсменов позвали в гости для очного знакомства и интригующего сотрудничества. «Думаю, многие наши фанаты понимают, что значит приезд главной команды страны по футболу в наш офис. Но мы об этом говорить пока не будем, - говорит Иван ЖИВИЦА, специалист по связям с общественностью компании Wargaming. - Ребята приехали к нам на экскурсию, чтобы посмотреть, как организован процесс разработки игры, познакомиться с нашими сотрудниками».

На данный момент создатели World of Tanks держат подробности нового футбольного режима и сотрудничества со сборной Беларуси по футболу в секрете, но обещают, что в скором времени расскажут о них своим фанатам.

 
Теги: знакомства
 
 
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Фановый режим, полюбившийся многим фанатам, в июне вновь вернется в World of Tanks.
 
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