Под Пинском трактор врезался в МАЗ и гужевую повозку, после чего опрокинулся и сбил пенсионера

Авария произошла 7 июня, около 12.15, на улице Первомайской в деревне Малая Плотница Пинского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По предварительной информации, 46-летний водитель трактора «Беларус», объезжая стоящую на обочине гужевую повозку, совершил столкновение с попутным МАЗом, которым управлял 49-летний мужчина.

От удара трактор выехал на обочину и врезался в повозку, после чего перевернулся и наехал на 80-летнего мужчину (возчик), который вышел из магазина и находился рядом с гужевым транспортным средством.





В результате ДТП пенсионер получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.