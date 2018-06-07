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Под Пинском трактор врезался в МАЗ и гужевую повозку, после чего опрокинулся и сбил пенсионера
Авария произошла 7 июня, около 12.15, на улице Первомайской в деревне Малая Плотница Пинского района. Об этом
По предварительной информации, 46-летний водитель трактора «Беларус», объезжая стоящую на обочине гужевую повозку, совершил столкновение с попутным МАЗом, которым управлял 49-летний мужчина.
От удара трактор выехал на обочину и врезался в повозку, после чего перевернулся и наехал на 80-летнего мужчину (возчик), который вышел из магазина и находился рядом с гужевым транспортным средством.
В результате ДТП пенсионер получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Мужчина, стоявший рядом с гужевой повозкой, получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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