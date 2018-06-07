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Представители правительств Беларуси и России проведут переговоры по молочному вопросу
Ситуацию вокруг ограничительных мер прокомментировал посол России – Александр Суриков.
Два дня назад в силу вступило решение Россельхознадзора, которое запрещает поставку в страну молочное сырье в таре больше 2,5 литров. Также полностью закрыт доступ на российский рынок двум белорусским производителям.
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Ситуацию вокруг ограничительных мер прокомментировал посол России – Александр Суриков.
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