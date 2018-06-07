|
В Ивановском районе четырехлетний мальчик получил травму, спускаясь с горки
08.06.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Следователи устанавливают обстоятельства травмирования четырехлетнего ребенка в Ивановском районе.
фото - иллюстрация
По данным следствия, 6 июня 2018 года, примерно в 19 часов, житель Ивановского района, 2013 года рождения, находился с матерью и тетей на детской площадке, расположенной на территории учреждения образования. Во время спуска с горки, мальчик зацепился рукой за поручень, в результате чего ему были причинены телесные повреждения.
Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован и в настоящее время находится в учреждении здравоохранения.
По данному факту Ивановским РОСК проводится проверка.
Напоминаем о необходимости постоянного контроля за местонахождением и поведением детей.
Официальный представитель УСК по
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи устанавливают обстоятельства травмирования четырехлетнего ребенка в Ивановском районе. фото - иллюстрация По данным следствия, 6 июня 2018 года,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)