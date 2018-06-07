В Ивановском районе четырехлетний мальчик получил травму, спускаясь с горки

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования четырехлетнего ребенка в Ивановском районе.



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По данным следствия, 6 июня 2018 года, примерно в 19 часов, житель Ивановского района, 2013 года рождения, находился с матерью и тетей на детской площадке, расположенной на территории учреждения образования. Во время спуска с горки, мальчик зацепился рукой за поручень, в результате чего ему были причинены телесные повреждения.

Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован и в настоящее время находится в учреждении здравоохранения.

По данному факту Ивановским РОСК проводится проверка.

Напоминаем о необходимости постоянного контроля за местонахождением и поведением детей.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк