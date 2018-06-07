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Акция «Молодежь — за здоровьем на велосипеде» продолжилась в Любоничах

08.06.2018 — Разное | Кировец  
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Акция «Молодежь — за здоровьем на велосипеде» продолжилась в Любоничах

Акция «Молодежь — за здоровьем на велосипеде» продолжилась в Любоничах

Акция «Молодежь — за здоровьем на велосипеде» продолжилась в Любоничах

В агрогородке Любоничи продолжилась акция «Молодежь — за здоровьем на велосипеде», которая стартовала в конце октября в Кировске и уже прошла в Мышковичах. Об этом рассказала художественный руководитель Любоничского СДК Надежда ПИНЧУК.

В велопробеге по улицам Любонич, приуроченном к акции, приняли участие сторонники здорового образа жизни разных поколений — дети и взрослые, в том числе учителя местной школы. На торжественном мероприятии всех присутствовавших приветствовала председатель Любоничского сельского Совета депутатов Елена Маслова, которая пожелала, чтобы эта акция как доброе начинание с целью пропаганды здорового образа жизни, наведения порядка и благоустройства малой родины стала традицией и продолжалась много лет.

Участники акции, как это было и Мышковичах, посадили дерево дружбы, которое будет в последствие напоминать о прошедшем мероприятии. Для присутствовавших прозвучали песни в исполнении Анатолия Орешко, Юлии Баранчук, Юлии Акулич и других участников художественной самодеятельности Любоничского СДК. Всем очень понравилось выступление самых маленьких артистов — ребят их танцевальной группы «Каблучок».

Закончился праздник веселой диско-программой. Все участники получили от мероприятия массу удовольствия и позитива. Ну, а эстафета велопробегов передана следующему населенному пункту района — агрогородку Павловичи.

 

 

 
 
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В агрогородке Любоничи продолжилась акция «Молодежь — за здоровьем на велосипеде», которая стартовала в конце октября в Кировске и уже прошла в...
 
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