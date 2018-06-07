Лукашенко улетел в Китай

Александр Лукашенко отправился в Китай с рабочим визитом 8 июня.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Белорусский президент будет участвовать в заседании Совета глав государств ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в городе Циндао.

Планируется, что Лукашенко выскажет свою позицию и предложения по сотрудничеству ШОС в плане реализации новых направлений сотрудничества между государствами – членами организации. Речь будет идти также об укреплении безопасности в странах Евразии.

Президент намерен встретиться с руководителями государств – участников заседания и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.