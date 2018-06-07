У собак с ожирением нашли общие черты поведения с полными людьми

Поведение тучных собак совпадает с действиями людей, страдающих ожирением, сообщают зарубежные СМИ.

Этологи из Венгрии и Италии провели два эксперимента, в которых участвовали 91 собака. 16 животных – участников эксперимента – страдали ожирением.

В первом опыте перед животными ставили две миски, содержимое которых они не могли видеть. В одной из мисок были невкусная для собак еда – морковь или апельсин, а содержимое второй менялось – она могла оказаться пустой или наполненной сухим кормом.

Во втором исследовании учёные приводили собак в комнату, где в одном углу стояла полная миска, а в другом – пустая. В следующий раз миски меняли местами, чтобы собака не могла понять, есть ли в ней еда.

По результатам тестов специалисты установили, что собаки с избыточным весом ведут себя так же, как и люди, страдающие этим недугом. Эти животные, так же как и люди, склонные к ожирению, предпочитали пищу, богатую калориями. Но эта группа реже подбегала к миске, в которой еды могло и не оказаться. Тучные люди аналогично предпочитают калорийную пищу и сомневаются, стоит ли выполнять задачу, если неизвестно, будет ли за нее вознаграждение.

Учёные ожидают, что эксперименты с собаками помогут изучить проблемы ожирения у человека.