Samsung представила три новых смартфона

Компания Samsung анонсировала три новых смартфона — Galaxy J3 и J7 (2018), а также Galaxy A9 Star.

Старший Galaxy A9 Star оснащается 6,28-дюймовым экраном с AMOLED-матрицей и разрешением 2220 на 1080 точек, соотношение сторон — 18,5:9, выреза в верхней части дисплея нет.



Galaxy A9 Star

Процессором выступает Snapdragon 660, который дополняется 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Последняя расширяется картами microSD до 256 ГБ. Основная камера на задней стороне гаджета сдвоенная, разрешением в 16 Мп (f/1.7) и 24 Мп. Фронтальный модуль — 24-мегапиксельный (f/2.0). Емкость аккумулятора — 3700 мАч.



Galaxy A9 Star

Еще одна новинка — Galaxy A9 Star Lite — является упрощенной версией модели Galaxy A6+ (читайте полный обзор ) для китайского рынка.

Galaxy A9 Star поступит в продажу в Китае 15 июня по цене в 480 долларов, о планах компании по выходу устройства на международный рынок пока ничего не сообщается.

Еще две новинки — Galaxy J3 (2018) и Galaxy J7 (2018) производитель анонсировал в США. Полные характеристики аппаратов в компании решили не раскрывать, но ресурс FoneArena через базу данных бенчмарка Geekbench их разузнал .



Galaxy J7 (2018)

Обновленный Galaxy J3 оснастили 5-дюймовым экраном разрешением в 1280 на 720 точек, процессором Exynos 7570, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами до 256 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 8 Мп (f/1.9), фронтальной — 5 Мп (f/2.2).

Старший Galaxy J7 (2018) отличается 5,5-дюймовой панелью с AMOLED-матрицей и разрешением 1280 на 720 пикселей, а также основной и фронтальной камерами на 13 Мп (f/1.9).

Точных цен новинок пока не сообщается. Известно, что в США продажи начнутся уже в июне. Журналист GSMArena уточняет , что прошлогодние модели Galaxy J3 и J7 (2017) оценивались в 150 и 220 долларов. Скорее всего, обновленные аппараты будут стоить примерно столько же.

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