|
Как выбирать, готовить и есть яйца с пользой для здоровья
В журнале Heart опубликовали результаты
Какое яйцо полезнее: с темной или со светлой скорлупой?
Нет никакой разницы. Цвет связан с породой и мастью курицы-несушки,
Вне зависимости от цвета, храните яйца в холодильнике в отдельном контейнере — и
Как много яиц можно есть в день?
Когда-то считалось, что яйца провоцируют сердечно-сосудистые заболевания из-за высокого содержания холестерина в желтке. Поэтому существовали рекомендации есть не больше трех-четырех яиц в неделю.
Но оказалось, что ученые поспешили с выводами. В яйцах содержится много белка, витамины D, A, B2 и B12, а также лютеин и зеаксантин. С 2000 года большинство организаций
«Съедать одно или даже два яйца в день — это здорово. Не надо их бояться», — в интервью
Что касается результатов исследования, опубликованных в журнале Heart — есть одно яйцо в день для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний — то, поскольку в нем использовалась информация о китайцах, актуально оно в первую очередь для Китая. У жителей других стран рацион отличается, а значит, и результат исследования мог бы быть иным.
Как лучше всего готовить яйца?
Национальная служба здравоохранения Великобритании
Титульное изображение —
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
GO.TUT.BY отвечает на вопросы, которые возникнут у желающих съесть яйцо на завтрак, обед или ужин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)