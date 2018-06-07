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Искусство вождения: водитель в США проехал два километра задним ходом
Водитель решил не ждать, пока пробка впереди него уменьшится, а подошёл к ситуации с другой стороны.
Он в прямом смысле включил задний ход. Автомобиль стал полноправным участником дорожного движения и добрался до ближайшей парковки. В полиции порекомендовали не прибегать к подобным методам решения проблем и предположили, что в машине сломалась коробка передач, поэтому мера была вынужденной.
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Водитель решил не ждать, пока пробка впереди него уменьшится, а подошёл к ситуации с другой стороны.
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