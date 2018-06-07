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В Беларуси за взятки задержали высокопоставленных чиновников

08.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Коррупционные разоблачения в Беларуси. Задержаны несколько высокопоставленных чиновников. Об этом рассказал председатель КГБ республики, сообщает телеканал «МИР 24».

Он также прокомментировал недавнее задержание помощника президента, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко.

«Должна быть справедливость, чтобы каждый понимал, что если это произошло, есть исчерпывающие, неоспоримые доказательства. По ряду вопросов разработки идут длительное время. В данном случае мы занимались этим вопросом достаточно долго, закрепляли, потому что это носит масштабный характер. Мы должны учитывать права человека, даже если он совершил какие-то противоправные действия», – заявил председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик.

Обстоятельства этого задержания Вакульчик пообещал обнародовать в течение десяти дней. Известно, что Сергея Ровнейко взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.


 



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Ранее по подозрению в получении взятки был задержан помощник президента, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.
 
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