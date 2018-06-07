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В Беларуси за взятки задержали высокопоставленных чиновников
08.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Коррупционные разоблачения в Беларуси. Задержаны несколько высокопоставленных чиновников. Об этом рассказал председатель КГБ республики, сообщает телеканал «МИР 24».
Он также прокомментировал недавнее задержание помощника президента, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко.
Обстоятельства этого задержания Вакульчик пообещал обнародовать в течение десяти дней. Известно, что Сергея Ровнейко взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
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Ранее по подозрению в получении взятки был задержан помощник президента, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.
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