На Нюрбургринге проходят тесты заряженной Skoda Kodiaq RS. Машина будет исключительно дизельной

В распоряжении британского издания Auto Express оказалась шпионская фотография будущей топ-версии флагманского SUV Kodiaq, сделанная во время обкатки прототипа в камуфляжной раскраске на трассе Нюрбургринг — традиционном месте испытаний «разогретых» моделей.



Фото: Auto Express

По информации британских журналистов, Kodiaq RS появится на рынке уже во второй половине текущего года, составив компанию Octavia RS. Скорей всего, топовую модификацию SUV публике покажут на грядущем автосалоне в Париже, который начнет работу в октябре. Вскоре после премьеры новинка начнет поступать к европейским дилерам. Под капотом RS-версии Kodiaq, как ожидается, расположится двухлитровый турбодизель с отдачей 237 лошадиных сил. Причем, как уверяет Auto Express, это будет единственный вариант силовой установки для «горячего» паркетника, в то время как Octavia RS кроме дизеля предлагается также и с 245-сильным бензиновым турбомотором.

В Беларуси с этой весны для заказа доступны Kodiaq нижегородской сборки. На выбор предлагаются версии с тремя бензиновыми моторами 1.4 TSI и 2.0 TSI (125, 150 и 180 лошадиных сил) и двухлитровым дизелем TDI (150 сил), 6-ступенчатой «механикой», 6- или 7-ступенчатым «роботом», передним или полным приводом. Цены варьируются от 45 999 до 69 тысяч рублей.