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Корова Фиджи стала мисс-буренкой Беларуси
Лучшую коровы страны выбрали на выставке «Белагро-2018» 7 июня.
Участниц было 20, они оценивались по 18 критериям, в том числе внешности и удоям.
В конкурсе победила по кличке Фиджи из Несвижского района.
Конкурсанток учили ходить «дефиле» работники хозяйств, они же присутствовали с «воспитанницами» на конкурсе.
Большинство участниц – коровы голштинский породы белорусской селекции, эта порода считается лучшей в Беларуси. Жюри выбирало лучшее животное около двух часов.
Победительницей конкурса стала корова Фиджи из Несвижского района, Победительница – корова по кличке Фиджи из агрокомбината «Снов». Это хозяйство получит денежную премию в 7 тысяч рублей.
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Лучшую коровы страны выбрали на выставке «Белагро-2018» 7 июня. Участниц было 20, они оценивались по 18 критериям, в том числе внешности и удоям. В конкурсе победила...
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