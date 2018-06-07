Корова Фиджи стала мисс-буренкой Беларуси

Лучшую коровы страны выбрали на выставке «Белагро-2018» 7 июня.

Участниц было 20, они оценивались по 18 критериям, в том числе внешности и удоям.

В конкурсе победила по кличке Фиджи из Несвижского района.

Конкурсанток учили ходить «дефиле» работники хозяйств, они же присутствовали с «воспитанницами» на конкурсе.

Большинство участниц – коровы голштинский породы белорусской селекции, эта порода считается лучшей в Беларуси. Жюри выбирало лучшее животное около двух часов.

Победительницей конкурса стала корова Фиджи из Несвижского района, Победительница – корова по кличке Фиджи из агрокомбината «Снов». Это хозяйство получит денежную премию в 7 тысяч рублей.