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На Марсе нашли признаки органической жизни

08.06.2018 14:38 — Разное | ОНТ  
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Органические «остатки» найдены на красной планете. Об этом сообщает группа учёных из США, Европы и Мексики. В залежах марсианской глины возрастом три миллиарда лет обнаружены органические молекулы и летучие соединения. Результаты исследования уже опубликованы в журнале Science.

Открытие было сделано с помощью марсохода Curiosity в рамках миссии Mars Science Laboratory. Пробы взяты в кратере Гейла. После нагревания до 500-850 градусов Цельсия, учёные проанализировали выделившиеся молекулы, среди которых были такие органические соединения, как тиофен, 2- и 3-метилтиофены, метантиол и диметилсульфид. А ещё был найден сероводород, диоксид серы, молекулярный кислород и углекислый газ.

Многие обнаруженные молекулы могут быть фрагментами более крупных соединений. Вероятные источники – как живые существа, так и метеориты и геологические процессы, в том числе вулканизм или гидротермальная активность. К сожалению точное происхождение установить невозможно, поскольку явные признаки их биологической природы могли быть уничтожены радиацией и диагенезом (превращением рыхлых осадков в твердые горные породы).

Чтобы найти более крупные образцы необходимо исследование пород на большей глубине. Планетологи считают, там органические вещества должны лучше сохраниться, т.к. в меньшей мере подвержены окислению и ионизации.

 
 
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Органические «остатки» найдены на красной планете. Об этом сообщает группа учёных из США, Европы и Мексики. В залежах марсианской глины возрастом три миллиарда лет...
 
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