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Уволен редактор, использовавший фото Максима Мархалюка в вымышленной истории

08.06.2018 14:20 — Разное | БДГ  
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За использование в передаче «Дела семейные» фото пропавшего Максима Мирхалюка уволен редактор, допустивший профессиональную ошибку.

Об этом говорится в пресс-релизе МТРК «Мир».

Передача выходит на телеканале «Мир», производством ее занимается ООО «Система».

«Из-за халатности редактора в программе «Дела семейные» была продемонстрирована фотография пропавшего без вести Максима Мархалюка из общедоступной поисковой системы. Редактор, допустивший профессиональную и этическую ошибку, уволен»,  – сказала исполнительный продюсер программы «Дела семейные» Е. Гойнинген-Гюне.

В компании сожалеют о случившемся и приносят извинения родным мальчика и телезрителям.

ООО «Система» отмечает, что телекомпания «Мир» не является производителем программы и не несет ответственности за произошедшее.

В выпуске программы, вышедшем 6 июня, по ошибке была использована фотография Максима Мархалюка, пропавшего без вести 16 сентября 2017 года.

По сюжету, в суде мужчина задавался вопросами, как его супруга получила повышение по работе, и кто отец ребенка, после чего и была продемонстрирована фотография пропавшего мальчика.

Напомним, 10-летний Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще 16 сентября 2017 года. Никаких следов мальчика, кроме брошенного велосипеда, в результате поиска найдено не было.

Поисками занималось ПСО «Ангел», затем с 29 сентября – профессионалы и обученные люди отряда «ЦентрСпас».

11 ноября стало известно, что расследование по факту продлено на 4 месяца. Поиски мальчика продолжаются.

 
 
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За использование в передаче «Дела семейные» фото пропавшего Максима Мирхалюка уволен редактор, допустивший профессиональную ошибку.
 
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Лоевский край
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Новости Волковыска
Вороновская газета
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Полымя
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