На Ульяновской ограничат движение в выходные, а потом закроют еще на две недели

В столице на улице Ульяновской продолжаются работы. По этой причине в выходные здесь ограничат движение, а через пару дней — закроют на две недели. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».

Напомним, улица Ульяновская примыкает к стадиону «Динамо», который после реконструкции должны торжественно открыть 21 июня.

9 и 10 июня будет ограничено движение по улице Ульяновской на участке от улицы Ленина до Энгельса. По этой причине:

— 8 июня движение автобусов маршрута № 901 в направлении Комаровского рынка организуется по ул. Ульяновской, Ленина, Смоленской, Пулихова, Первомайской и далее по маршруту без выполнения остановок на изменяемом участке, в направлении ДС Дружная — без изменений.

— на следующий день движение автобусов маршрута № 901 в направлении ДС Дружная организуется по ул. Первомайской, Пулихова, Смоленской, Ленина, Ульяновской и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановки «Парк Горького» по ул. Пулихова в направлении ДС Дружная.

А с 12 по 24 июня движение по Ульяновской на участке от улицы Энгельса до Красноармейской будет закрыто для всех видов транспорта. Из-за этого движение автобусов маршрута № 901 в обоих направлениях организуется от ул. Ульяновской до ул. Первомайской по ул. Ленина, Смоленской, Пулихова с выполнением на изменяемом участке остановки «Парк Горького» по ул. Пулихова в направлении ДС Дружная.