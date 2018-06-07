Если вы любите рукоделие, и творчество является неотъемлемой частью вашей жизни − тогда вам сюда.

В студии «Лукошко идей» Третьяк Ольги ребята учатся шить, делать цветы из гофрированной бумаги, изготавливают сувениры, изучают различные техники декоративно-прикладного творчества.





Только за этот учебный год воспитанники студии завоевали 10 дипломов в областных и республиканских конкурсах, в том числе 8 дипломов победителя. Республиканский конкурс «Саматканы цуд»; «Калядная зорка»; «Соблюдаем законы дорого» и др.

«Лукошко идей» посещают не только ребята, но и их родители − на базе студии Ольга создала своеобразный родительский клуб, участники которого никогда не сидят на месте: всевозможные экскурсии, выездные мероприятия, заседания и просто выезды на природу.



