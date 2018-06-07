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Шестнадцатилетняя школьница выбросилась с девятого этажа в Бресте
В Бресте с крыши девятиэтажного дома жилого дома выбросилась 16-летняя школьница, сообщает УСК по Брестской области.
7 июня вечером в городе Бресте по улице Пионерской прохожие обнаружили тело девушки 2001 года рождения без признаков жизни. Известно, что погибшая проживала в другом микрорайоне города, росла в благополучной семье.
Девушка оканчивала школу и 9 июня должна была сдать последний экзамен.
По факту происшествия проводится проверка.
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В Бресте с крыши девятиэтажного дома жилого дома выбросилась 16-летняя школьница, сообщает УСК по Брестской области.
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