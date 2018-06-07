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Участок земли в Плещицах выставлен на аукцион для продажи в частную собственность
08.06.2018 — Разное | Полесская правда
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
– заявление об участии в аукционе;
– копию платежного документа, подтверждающего уплату задатка за участие в аукционе;
– гражданином – копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
– представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность;
– представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копию документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.
– возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для его проведения, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона:
– осуществить в течение двух месяцев со дня подписания протокола заседания комиссии по подготовке и организации проведения аукциона по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания жилого дома государственной регистрации права частной собственности на земельный участок в Пинском филиале РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», получить свидетельство о государственной регистрации земельного участка;
– получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома;
– до начала строительства снять плодородный слой почвы из-под габаритов зданий и использовать его на благоустройство приусадебного участка;
– начать занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства о государственной регистрации права на него.
Контактные телефоны для справок: 8-0165-38-47-35, 38-47-60, 38-46-76.
УНП 200112389.
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> Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания...
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