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Участок земли в Плещицах выставлен на аукцион для продажи в частную собственность

08.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Участок земли в Плещицах выставлен на аукцион для продажи в частную собственностьИзвещение о проведении аукциона по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Участок земли в Плещицах выставлен на аукцион для продажи в частную собственность

  • Аукцион состоится 12 июля 2017 года в 10 часов по адресу: 225728, Брестская обл., Пинский р-н, агрогородок Плещицы, ул. Пинская, 23б.
  • Прием заявлений на участие в аукционе по адресу: 225728, Брестская обл., Пинский р-н, агрогородок Плещицы, ул. Пинская, 23б, с 8 до 17 часов, обеденный перерыв с 13 до 14 часов. Последний день приема заявлений 6 июля 2017 года включительно.
  • Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в информационном сообщении, представить в адрес комиссии следующие документы:

– заявление об участии в аукционе;

– копию платежного документа, подтверждающего уплату задатка за участие в аукционе;

– гражданином – копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;

– представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность;

– представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копию документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.

  1. Плата за объект торгов осуществляется по безналичному расчету в расчетных билетах Национального банка Республики Беларусь.
  2. Задаток вносится на расчетный счет № BY36АКВВ36002242102740000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, БИК АКВВВY2X, УНП 200676206, код платежа 04901, включительно до 6 июля 2017 г.
  3. Осмотр земельного участка, выставляемого на аукцион, производится в день и время, согласованные с продавцом, в случае необходимости.
  4. Условия продажи: победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену.
  5. Победитель аукциона должен:

– возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для его проведения, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона:

– осуществить в течение двух месяцев со дня подписания протокола заседания комиссии по подготовке и организации проведения аукциона по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания жилого дома государственной регистрации права частной собственности на земельный участок в Пинском филиале РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», получить свидетельство о государственной регистрации земельного участка;

– получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома;

– до начала строительства снять плодородный слой почвы из-под габаритов зданий и использовать его на благоустройство приусадебного участка;

– начать занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства о государственной регистрации права на него.

  1. Инфраструктура территории – согласно градостроительному паспорту, условия развития инфраструктуры: за счет застройщиков.
  2. Состояние дорожной сети: асфальтное покрытие.

Контактные телефоны для справок: 8-0165-38-47-35, 38-47-60, 38-46-76.

УНП 200112389.

 
Теги: Минск
 
 
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