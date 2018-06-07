Совсем не страшные (разве что некоторые) – как в Беларуси делают динозавров для Голливуда



Фото: Вадим Куделко, probusiness.io

В центре Минска одна скромная компания делает… динозавров. И отправляет их в Америку, Европу, Азию, а также в собственные семейно-развлекательные центры в Минске. Один из них — «Динозаврия» — в прошлом году был признан лучшим развлекательным центром в мире. Наш журналист Анастасия Бондарович побывала в цехах «Восточно-Европейской компании» (ВЕК) и узнала, как здесь создаются динозавры и аниматронные (движущиеся) изделия и декорации.

— По меркам наших широт эта компания — ветеран. Прошло уже 28 лет, как трое знакомых, и среди них Алексей Кузнецов, решили делать совместный бизнес. Приятели-предприниматели взялись за много дел сразу: стали делать медицинскую технику, потом мягкую мебель, и даже шампиньоны растили…

А идея попробовать себя в индустрии развлечений пришла Алексею еще в студенчестве. Он оказался на учебе в Америке, где довелось побывать в парке аттракционов. И настолько впечатлился идеей, что домой вернулся с желанием повторить ее здесь. «Парижский Диснейленд по сравнению с ними — это минский Парк Горького», — рассказывает предприниматель.



Алексей Кузнецов. Фото из личного архива

В 1996 было в парке Челюскинцев был открыт их первый центр семейного досуга Q-ZAR, компания стала производить декорации и аниматронные фигуры. Заказы были разные — от театров до мини-гольфа.



Фото: Анастасия Бондарович, probusiness.io

Однажды потребовался и динозавр. «В Киеве создавался огромный развлекательный центр, и к нам обратился заказчик, когда был только заложен фундамент здания. Он провел социологическое исследование о том, какие развлекательные тематики наиболее интересны людям. Предлагалось несколько вариантов — и пираты, и жуки, и космос… Что угодно! Но большинство интересовали динозавры. Второе место в тематике заняли пираты, а третье — одежда (королев, принцесс)», — рассказывает предприниматель.

Так динозавры стали пополнять портфолио компании.



Фото: Анастасия Бондарович, probusiness.io

В 1998 году партнеры разошлись, забрав каждый по направлению бизнеса. Декорациями стал заниматься Алексей. Вступил в международную ассоциацию IAAPA, стал участвовать в выставках за рубежом, в том числе в Америке. Сначала в большей степени компания там закупала комплектацию, а в 2000 году привезла свои изделия. Но американцы все равно не спешили обращаться с заказами — неудобно заказывать физический товар у компании, которая находится далеко. Ремонт и гарантийное обслуживание через океан все же были проблематичны. Проблема решилась, когда компания нашла себе региональных представителей.

Так и начала налаживаться работа по производству динозавров и других декораций для заказчиков со всего мира.

Заказы и клиенты

Производство здесь не серийное — к компании обращаются, когда нужно произвести много разных декораций. Бывает, что ни одна не повторяется. Приходят за год, а то и за два до начала строительства объекта. Есть и заказы на центры «под ключ». За объемы стоимостью меньше $ 10 000 компания не берется, так как деньги это небольшие — только в подготовку производства для одной «двигающейся куклы» и можно уложиться. «Но, например, американцы никогда не спрашивают, сколько это стоит. Если их интересует идея, бюджеты могут быть любые. Есть аттракционы, которые стоят более $ 1 млрд. И это только за один!», — делится Алексей.



Фото: Анастасия Бондарович, probusiness.io

В компании работает около 100 человек, есть представительства в Америке, Европе и Азии. Некоторые сотрудники могут быть не задействованы месяцами, пока заказов нет, но компания все равно держит их в штате, выдает зарплату. Так выгоднее, потому что за любой срочный заказ он берутся сразу.

Заказать можно все, что угодно. Сотрудники до сих пор вспоминают петуха в 6 метров, который упирался в потолок цеха, — его заказывали для Голливуда. А как-то сделали обезьяну, похожую на Обаму, — улыбка выдавала явное сходство. Сделали, забыли исправить- и отправили американскому заказчику, не заметили! Пришлось выкручиваться — прикрыли ей рот рукой. До сих пор эта история веселит сотрудников.

«Один из постоянных заказчиков — отель-казино „Пекин“ в Лас-Вегасе. В прошлом году мы отправляли им слона, который сам ездил на велосипеде по канату и лестнице и еще держал равновесие, как сегвей», — рассказывает Алексей. Есть заказы и не «из этой оперы» — например, статуи голых мужчин в минском Blackhall Bar. Один из самых крупных заказов — оборудование московского развлекательного центра под ключ площадью 18 000 м2.



Фото из архива компании

А изучать конкурентов в этой сфере особенно приятно — куда бы ни приехал топ-менеджмент компании, они везде идут в развлекательный центр. Впрочем, это про центры, а в нише производства конкурентов мало. «Штучные заказы особо никто не выполняет. Если их делают китайцы, то дешево и некачественно, если европейцы, японцы или американцы — то безумно дорого. Вот и есть ниша для нас».

Смотрите далее в видео — как же выглядит производство таких динозавров

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



А кроме производства…

На сегодня спрос на продукцию в СНГ упал — хорошо если в год есть хотя бы один крупный заказ. Чтобы остаться на рынке, компания стала активнее создавать развлекательные центры сама. Первой стала «Динозаврия» в 2015 году. В разработке еще несколько крупных развлекательных комплексов.



«Динозаврия». Фото с сайта rebenok.by

Самая грубая ошибка в создании развлекательного центра, делится Алексей, — «не делать ничего». Поставить игрушки и все. Или не позаботиться о безопасности — если мамы видят в аттракционе потенциальную опасность для ребенка, то конечно, его туда не поведут.

Есть центры, в которых оборудование окупается в течение 6 месяцев, есть — за 2−5 лет. Зависит от места, темы и способа финансирования — в основном компания берет кредиты у банков и старается приобретать недвижимость. Так, «Динозаврия» стоила около $ 6 млн, из них $ 4 млн — недвижимость. Окупить развлекательный центр планируют за 5 лет. На вопрос, что более прибыльно, Алексей отвечает: «Эксплуатация центра во всяком случае дает стабильный доход»