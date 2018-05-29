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С 25 мая по 5 июня на территории страны прошли  специальные комплексные мероприятия «Внимание — дети»

08.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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С 25 мая по 5 июня на территории страны прошли  специальные комплексные мероприятия «Внимание — дети»  Сотрудники Шарковщинского РОВД провели в учреждениях образования и трудовых коллективах профилактические беседы на тематику безопасности дорожного движения. Проведены рейды по выявлению нарушений ПДД в части обеспечения безопасности детей. За время мероприятий привлечено к административной ответственности более 200 нарушителей ПДД

На территории района ДТП с участием детей не произошло.

ГАИ призывает родителей исключить катание на велосипедах своих малолетних детей по проезжей части дороги, и напоминает, что за нарушения ПДД детьми до 16 лет ответственность несут родители!

Без внимания не останутся выпускные вечера в учреждениях образования района, в период проведения ГАИ будет работать в усиленном режиме, несение службы нарядов будет приближено к учебным заведениям.

 

Вриод начальника ОГАИ                                                     Лутохин Е.К.

 

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