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С 25 мая по 5 июня на территории страны прошли специальные комплексные мероприятия «Внимание — дети»
08.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы
Сотрудники Шарковщинского РОВД провели в учреждениях образования и трудовых коллективах профилактические беседы на тематику безопасности дорожного движения. Проведены рейды по выявлению нарушений ПДД в части обеспечения безопасности детей. За время мероприятий привлечено к административной ответственности более 200 нарушителей ПДД
На территории района ДТП с участием детей не произошло.
ГАИ призывает родителей исключить катание на велосипедах своих малолетних детей по проезжей части дороги, и напоминает, что за нарушения ПДД детьми до 16 лет ответственность несут родители!
Без внимания не останутся выпускные вечера в учреждениях образования района, в период проведения ГАИ будет работать в усиленном режиме, несение службы нарядов будет приближено к учебным заведениям.
Вриод начальника ОГАИ Лутохин Е.К.
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