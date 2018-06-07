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Россию начали заливать бензином

08.06.2018 14:57 — Разное | Ежедневник  
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Россию начали заливать бензином

Российские нефтяные компании пообещали на три процента нарастить поставки бензина и дизельного топлива на оптовый рынок.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате правительства.

«Вертикально интегрированные нефтяные подтвердили обязательства обеспечить минимальные оптовые поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива с увеличением на три процента к соответствующим помесячным объемам 2017 года», — рассказал источник.

Подобные меры обсуждались на совещании вице-премьера по энергетике Дмитрия Козака с представителями нефтяной отрасли.

Также компании обязались продавать на биржевых торгах не менее 10 процентов производимого бензина и не менее 5 процентов дизельного топлива. «Все понимают, что независимые сети не могут торговать себе в убыток, но в текущей ситуации доходность этого бизнеса оказалась ниже уровня, достаточного для операционной безубыточности компаний. Мы не должны сломать рынок, но правительство не допустит сверхприбылей участников рынка за счет конечного потребителя», — отметил источник.

7 июня сообщалось, что Минфин РФ разработал законопроект, согласно которому правительство сможет резко увеличивать экспортную пошлину, вплоть до 90 процентов стоимости топлива. Столь высокие заградительные пошлины сделают поставки за рубеж невыгодными и компаниям придется продавать бензин на российском рынке.

Резкий рост цен на бензин был одной из главных тем прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Главу государства спрашивали, как власти намерены решать проблему дорогого бензина, а также чем вызван скачок цен на топливо. Путин ответил, что причина роста в стремлении нефтяных компаний заместить за счет россиян выпадающие доходы от продажи дорожающей нефти.

                                                                                                 

 
 
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Российские нефтяные компании пообещали на три процента нарастить поставки бензина и дизельного топлива на оптовый рынок.
 
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