Все мы родом из детства

Праздники детства провели для детворы регионов культработники агрогородка Геранены и городского поселка Юратишки. Мероприятия проходили в рамках Международного дня защиты детей.





Праздники "Счастье, солнце, дружба - вот что детям нужно!" и "Усе мы родам з дзяцінства" подарили и детям, и взрослым веселое настроение, звонкие песни, ритмичную танцевальную музыку, интересные игровые программы, аттракционы, выставки декоративно-прикладного искусства, спортивные игры для детей и подростков.

Заряд энергии, бодрости и отличного настроения получила детвора на все лето.

В. ВИКТОРОВА.