На ВГС будут решать вопросы, не терпящие отлагательств

Есть вопросы, которые не терпят отлагательств, и они будут рассматриваться на заседании Высшего государственного совета Беларуси и России 19 июня.

Об этом сообщил посол РФ в Минске Александр Суриков 8 июня.

Он напомнил, что вопросов для обсуждения много. В России прошли выборы, «меняется программный подход России».

«Есть вопросы, которые не требуют отложения», – сказал Суриков на пресс-конференции в Минске в пятницу. Один из важных вопросов – развитие Союзного государства и увеличение его эффективности.

«Есть вопросы агропромышленного комплекса – или мы его развиваем, или будем пальмы сажать», – продолжил посол.

По словам Сурикова, стороны будут обсуждать также вопросы промышленной интеграции.

На ВГС в Минске будут присутствовать президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства запланировано на 19 июня.