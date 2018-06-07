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МВФ выделит Аргентине 50 млрд долларов: деньги будут поступать в течение 3 лет
Новости Аргентины. Международный валютный фонд выделит Аргентине 50 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О получении кредита власти страны договорились с организацией 7 июня.
Средства будут поступать по частям в течение трех лет.
Обратиться за помощью к МВФ президента вынудило ухудшение внешнеэкономических условий, рост ставок и цен на нефть. Поскольку Аргентина во многом зависит от внешнего финансирования, эти факторы стали следствием огромных государственных расходов.
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Новости Аргентины. Международный валютный фонд выделит Аргентине 50 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О получении кредита власти...
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