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Во Франции учителей и учеников до 15 лет ограничат в пользовании телефонами в школе
Новости Франции. «Нет» телефонам на уроках. Нижняя палата французского парламента приняла законопроект, запрещающий ученикам начальной и средней школы пользоваться смартфонами в учебных заведениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о детях в возрасте до 15 лет. Приносить средства связи в здание или на территорию разрешено, однако учащиеся должны будут держать гаджеты подальше от глаз.
К слову, запрет коснется и учителей. В рабочее время они не должны будут пользоваться телефонами. Если законопроект утвердит сенат, он вступит в силу уже с начала следующего учебного года.
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Новости Франции. «Нет» телефонам на уроках. Нижняя палата французского парламента приняла законопроект, запрещающий ученикам начальной и средней школы...
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