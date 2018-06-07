В Риме из метро эвакуировали около 1500 человек из-за задымления: вероятно, произошла авария на электролинии

Новости Италии. Около 1500 человек эвакуировали из метро Рима из-за задымления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники экстренных служб в целях обеспечения безопасности закрыли несколько станций.

По предварительным данным, на одной из электролиний произошла авария. На месте работают пожарные, медики и полиция. О пострадавших сообщений нет. Сколько времени потребуется на устранение неполадок, специалисты не уточняют.