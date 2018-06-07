Александр Суриков прокомментировал ограничение поставок белорусской молочки на российский рынок

Новости Беларуси. Посол России в Беларуси Александр Суриков высказал свое мнение относительно ситуации, связанной с ограничением поставок молочной продукции ряда белорусских предприятий на российский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Это раздражает общество, честно говоря. В этом же вопрос, надо понимать. Когда та или иная служба – российская или белорусская – проявляет соответствующую ретивость, потому что у нее есть должностные обязанности, должна понимать, что кроме авторитета службы существуют стратегические интересы двух государств – России и Беларуси. Вот это главное.

Кроме того, 8 июня Суриков сообщил о поддержке белорусской инициативы «Хельсинки-2». По его словам, российская сторона поддерживает позицию белорусского руководства по стабилизации ситуации в регионе.

Также Александр Суриков высказался о том, что никаких переговоров о российской военной базе в Беларуси не ведется.



