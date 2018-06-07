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Александр Суриков прокомментировал ограничение поставок белорусской молочки на российский рынок
Новости Беларуси. Посол России в Беларуси Александр Суриков высказал свое мнение относительно ситуации, связанной с ограничением поставок молочной продукции ряда белорусских предприятий на российский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Кроме того, 8 июня Суриков сообщил о поддержке белорусской инициативы «Хельсинки-2». По его словам, российская сторона поддерживает позицию белорусского руководства по стабилизации ситуации в регионе.
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Новости Беларуси. Посол России в Беларуси Александр Суриков высказал свое мнение относительно ситуации, связанной с ограничением поставок молочной продукции...
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