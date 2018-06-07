Никаких переговоров о российской военной базе в Беларуси не ведётся – Александр Суриков

Новости Беларуси. Никаких переговоров о российской военной базе в Беларуси не ведется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 8 июня, рассказал журналистам Посол России в Беларуси Александр Суриков.

Дипломата попросили прокомментировать данный вопрос в связи с планами Польши разместить на своей территории американскую военную базу. Ранее белорусская сторона неоднократно заявляла об отсутствии необходимости в создании в стране российской военной авиабазы.



